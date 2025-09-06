Ténis: Sinner marca encontro com Alcaraz na final do US Open
Italiano bateu o canadiano Felix Auger-Aliassime em quatro sets
Italiano bateu o canadiano Felix Auger-Aliassime em quatro sets
O italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial de ténis, avançou para a final do Open dos Estados Unidos ao vencer o canadiano Felix Auger-Aliassime, 25.º pré-designado, em quatro parciais.
Na sexta-feira à noite, Sinner, vencedor de quatro torneios do Grand Slam, precisou de quase três horas e meia para bater Auger-Aliassime, de 25 anos, por 6-1, 3-6, 6-3 e 6-4.
O italiano somou o 27.º triunfo consecutivo em torneios do Grand Slam disputados em piso rápido.
Sinner, campeão em título do torneio de Flushing Meadows, em Nova Iorque, vai defrontar na final, no domingo, o espanhol Carlos Alcaraz, número dois do ranking mundial.
Também na sexta-feira, Alcaraz, de 22 anos, eliminou nas meias-finais o sérvio Novak Djokovic, de 38 anos, por 6-4, 7-6 (7-4) e 6-2.