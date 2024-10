Jannik Sinner conquistou, este domingo, o ATP Masters 1000 de Xangai, na China, ao derrotar Novak Djokovic pelos parciais de 7-6(4) e 6-3.

O italiano, que vai terminar o ano na liderança do ranking mundial, bateu o sérvio, número quatro do mundo, em 1h39 minutos, com Roger Federer e Carlos Alcaraz nas bancadas.

Foi o sétimo título da temporada para Sinner, o quarto Masters 1000 da carreira, depois de Cincinnati (2024), Miami (2024) e Canadá (2023).

O tenista de apenas 23 anos evitou que Djokovic chegasse ao número redondo de 100 títulos. De resto, esta foi a primeira derrota de Nole numa final na China, ele que é recordista de títulos em Xangai, com quatro troféus.