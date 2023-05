João Sousa foi eliminado nesta segunda-feira na primeira ronda de qualificação do torneio de Roland Garros, depois de perder por 6-2, 3-6 e 7-6 (10-8) com Santiago Rodríguez Taverna, 243.º jogador ranking ATP.

O tenista português de 34 anos desperdiçou um match-point e deixa assim a competição parisiense ao fim de 2h20, depois de no ano passado ter chegado à segunda ronda do quadro principal, no qual teve entrada direta.

Sousa soma agora oito derrotas consecutivas, depois de ter vencido na primeira ronda do Estoril Open, e ocupa o lugar 258 do ranking ATP.