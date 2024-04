Depois de um segundo dia afetado pela chuva, o terceiro de Estoril Open vai compensar e apresentar um variado leque de 13 jogos, ainda nas primeiras rondas de singulares e pares.

Principal destaque para a estreia de João Sousa no torneio, naquele que será o último da carreira, que vai defrontar o jovem francês Arthur Fils, 37.º do ranking mundial, depois da partida ter sido adiada na terça-feira.

O encontro do tenista português será no court principal, depois do confronto entre o brasileiro João Fonseca e Jan Choinski, e do jogo entre o austríaco Jurij Rodionov e o chileno Cristian Garín, que fecham um encontro iniciado na segunda-feira.

Henrique Rocha, tenista luso que entrou esta semana no top 200 (197.º), vai a jogo contra Gaël Monfils, 45.º, no quarto e penúltimo encontro da jornada no court principal, que vai ser fechado com a partida entre Federico Coria e o neerlandês Botic van de Zandschulp, que começaram a jogar ainda na terça-feira. Jaime Faria vai jogar o segundo encontro no court Cascais, frente a David Jorda Sanchís.

Relativamente a encontros de pares com portugueses, Nuno Borges e Francisco Cabral vão tentar repetir o feito de 2022, ano em que venceram o torneio, e vão a campo contra os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul. Também João Sousa e João Fonseca jogam, estes contra Marcelo Demoliner e Sem Verbeek.