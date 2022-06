O tenista português João Sousa e o australiano Jordan Thompson derrotaram Matwe Middelkoop e Luke Saville em cinco ‘sets’, garantindo o apuramento para a segunda ronda de pares de Wimbledon.

Um dia depois de ser afastado na primeira ronda de singulares do torneio britânico, o número um português voltou aos ‘courts’ do All England Club e, juntamente com o australiano, bateram uma dupla mais cotada com uma reviravolta, já que estiveram a perder por 2-0.

João Sousa e Thompson deram a volta ao rumo do jogo e venceram pelos parciais de 2-6, 4-6, 7-6 (7-4), 6-3 e 6-3, depois de três horas e sete minutos.