Novak Djokovic já deixou a Austrália e viaja neste momento para o Dubai, num voo da Emirates, informou a agência France Presse.

O tenista sérvio foi visto no aeroporto de Melbourne, onde se apresentou na manhã deste domingo para cumprir a ordem de deportação da Austrália, depois de o cancelamento do visto de entrada no país ter sido confirmado por uma decisão judicial.

O líder do ranking mundial, de 34 anos, recorreu do cancelamento do visto, mas o Tribunal Federal australiano indeferiu hoje o recurso. Djokovic ficou assim impedido de defender o título no Open da Austrália, primeiro ‘Grand Slam’ de 2022, que começa na segunda-feira.

Três juízes do Tribunal Federal confirmaram uma decisão tomada na sexta-feira pelo ministro da Imigração de cancelar o visto do sérvio, que não está vacinado contra a covid-19, por motivos de interesse público.

