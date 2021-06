Já não há portugueses no quadro principal de Wimbledon. Depois da derrota de João Sousa contra Andreas Seppi, Pedro Sousa foi eliminado por Lorenzo Sonego. Itália, 2 - Portugal, 0.



Apesar de Sonego ser um adversário credenciado (nº 27 ATP), Pedro Sousa mostrou ter ténis mais do que suficiente para vencer. O que falhou? O de quase sempre. A meio do segundo set, Pedro começou a manifestar desconforto sempre que era obrigado a servir.



Esteve a vencer por 5-3 no segundo parcial, até o corpo ceder em definitivo. Um problema muscular na zona abdominal, lesão já antiga, limitou completamente todo o seu jogo e Pedro Sousa passou a fazer figura de corpo presente.



Loenzo Sonego venceu com os parciais de 6/2, 7/5 e 6/0, mas as coisas podiam ter sido distintas, principalmente pela qualidade evidenciada pelo lisboeta no segundo set, antes de voltar a ser atormentado por um problema físico.



O ténis de Sonego não é superior ao de Sousa; a componente física, e talvez a mental, sim. E isso explica a diferença de 100 posições no ranking: 121 para o português, 27 para o italiano.