Francisco Cabral está na segunda ronda de pares do torneio de Viena. O tenista português venceu esta quinta-feira ao lado do austríaco Lucas Miedler.

Na primeira ronda, a dupla venceu o alemão Constantin Frantzen e o neerlandês Robin Haase em três sets, com os parciais de 7-5, 3-6 e 10-8, numa hora e 28 minutos.

Com esta vitória, Francisco e Miedler, que já conquistaram o torneio de Gstaad e Hangzhou, vão encontrar os britânicos Joe Salisbury e Neal Skupski.

