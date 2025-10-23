Ténis
Há 1h e 21min
Ténis: Francisco Cabral qualifica-se para a segunda ronda de pares em Viena
Tenista português volta a triunfar ao lado de Lucas Miedler
TB
Tenista português volta a triunfar ao lado de Lucas Miedler
TB
Francisco Cabral está na segunda ronda de pares do torneio de Viena. O tenista português venceu esta quinta-feira ao lado do austríaco Lucas Miedler.
Na primeira ronda, a dupla venceu o alemão Constantin Frantzen e o neerlandês Robin Haase em três sets, com os parciais de 7-5, 3-6 e 10-8, numa hora e 28 minutos.
Com esta vitória, Francisco e Miedler, que já conquistaram o torneio de Gstaad e Hangzhou, vão encontrar os britânicos Joe Salisbury e Neal Skupski.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS