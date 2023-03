Anastasia Potapova derrotou Marta Kostyuk, na segunda ronda do Masters 1000 de Miami, num encontro que ficou marcado por alguma tensão.

É que Kostyuk, ucraniana que é a número 38 do mundo, recusou cumprimentar a adversária, russa que está no 26.º lugar do ranking WTA, no final do encontro.

«Obviamente que há tensão – não somos amigas. Estamos em guerra neste momento», disse Kostyuk, citada pelo The Guardian.

A tenista de 20 anos queixa-se de falta de apoio da WTA, a associação de ténis feminino – «Pedimos uma reunião e não obtivemos qualquer resposta» –, e comentou ainda o aviso que foi dado a Potapova, depois de esta ter entrada em court, no torneio de Indian Wells, com uma camisola do Spartak de Moscovo.

«Há muita coisa que a WTA tem feito com a qual não concordo. Isto não vai mudar, só vou receber mais ódio nas redes sociais. Independentemente do que eu diga, vou receber muito ódio. Não sei. Podem avisá-la. Podem suspender alguém, não sei. Não posso comentar, é simplesmente engraçado», disse.

Potapova, por sua vez, defendeu-se das críticas: «Não houve qualquer intenção política no uso da camisola. É muito triste que as pessoas pensem coisas que não são verdade. Simplesmente sou super fã do Spartak desde os meus dez anos. O meu pai construiu parte do estádio, é a nossa cena de família.»