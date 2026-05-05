Há 38 min
Jaime Faria eliminado na qualificação do Masters 1000 de Roma
Tenista português perdeu por 2-1 com o espanhol Pablo Llamas Ruiz
Jaime Faria foi eliminado, esta terça-feira, na última ronda de qualificação para o Masters 1000 de Roma.
Frente ao espanhol Pablo Llamas Ruiz, o tenista português perdeu por 2-1, com os parciais de 3-6, 6-2 e 6-3, em uma hora e 56 minutos. Jaime Faria não consegue chegar ao quadro principal, sendo que esta podia ter sido a segunda vez na carreira que o fazia, após se ter estreado no torneio de Madrid, há duas semanas.
Recorde-se que o único atleta luso em competição é agora Nuno Borges, que vai defrontar um dos tenistas vindos do «qualifying» na primeira ronda do torneio.
