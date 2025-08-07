Ténis
Ténis: Nuno Borges eliminado na primeira ronda do Masters de Cincinnati
Português perdeu por 2-0 (6-3 e 6-3) frente a Arthur Rinderknech
Nuno Borges foi eliminado por Arthur Rinderknech na primeira ronda do Masters 1000 de Cincinnati.
O tenista português perdeu por dois sets (6-3 e 6-3) diante do 64.º do ranking ATP, sendo que agora apenas lhe resta competir na vertente de pares, juntamente com o checo Tomas Machac. Recorde-se que, há uma semana, Nuno Borges também já tinha caído na terceira ronda do Masters 1000 de Toronto.
