Francisco Cabral continua em prova no torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos, na vertente de pares. O tenista português, ao lado do austríaco Lucas Miedler, garantiu esta quinta-feira um lugar nos quartos de final, depois de vencer o monegasco Hugo Nys e o francês Edouard Roger-Vasselin, oitavos cabeças de série.

A dupla luso-austríaca impôs-se em três parciais: 6-3, 3-6 e 10-7 no super tie-break, num encontro que durou pouco mais de uma hora e meia.

Nos quartos de final, Cabral e Miedler vão medir forças com os vencedores do duelo entre os checos Jiri Lehecka e Jakub Mensik e os italianos Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego.