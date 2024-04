Hubert Hurkacz derrotou Cristian Garín e está na final do Estoril Open!

Frente ao tenista que eliminou Nuno Borges na fase anterior, o 10.º do ranking mundial venceu as meias-finais em três sets, com os parciais de 6-3, 3-6 e 6-3, num jogo que demorou uma hora e 59 minutos,

Com este resultado, o tenista polaco garantiu pela primeira vez a presença na final de um torneio de terra batida, onde irá defrontar o vencedor da outra semifinal, que opõe o espanhol Pedro Martínez e o norueguês Casper Ruud, campeão em título.

Veja o momento da vitória: