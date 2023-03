Roberto Bautista Agut recebeu um convite para participar nesta edição do Millennium Estoril Open, que se realiza no Clube de Ténis do Estoril de 1 a 9 de abril e será transmitido na TVI Player, com a final a ser emitida em direto na CNN Portugal

O tenista espanhol de 34 anos, ex-top 10 mundial está pela primeira vez na carreira no ATP 250 português.

«Estou muito entusiasmado e grato por esta oportunidade e pelo ‘wild-card’. Estou realmente ansioso para começar a minha temporada de terra batida aqui. Espero competir ao mais alto nível perante os meus adeptos portugueses e todos os espanhóis que lá estarão para nos apoiar», disse Bautista Agut.

Atualmente no 28.º posto da hierarquia, Bautista Agut conquistou 11 títulos ATP na carreira.

«Estamos muito contentes por poder contar com um tenista que já fez parte dos dez melhores do mundo e cujo fantástico currículo fala por si. É sem dúvida um grande nome do ténis espanhol e mundial e cuja qualidade os adeptos vão poder testemunhar ao vivo, pela primeira vez, no Estoril», frisou João Zilhão, diretor do torneio.