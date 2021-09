O conto de fadas continua, mas só uma terá a cereja no topo do bolo: Leylah Fernández, 19 anos, e Emma Raducanu, 18 anos, apuraram-se para a final feminina do US Open.

Fernández, número 73 do mundo, bateu por 2-1 Aryna Sabalenka, número dois do ranking WTA. A jovem canadiana esteve a perder o primeiro set por 3-0 e 4-1, mas conseguiu recuperar e superiorizou-se no tie break.

Acabou por perder o segundo set, por 6-4, mas respondeu da mesma moeda no set decisivo (6-4) e vai jogar a sua primeira final de um Grand Slam, ela que apenas fez 19 anos no passado dia 6 de setembro.

Já Emma Raducanu, número 150 do mundo, que chegou a este torneio como qualifer, venceu a grega Maria Sakkari, número 18 do ranking, por 2-0.

A britânica de 18 anos triunfou por 6-1 e 6-4 e, como se já não bastasse, chega a esta final sem ter cedido qualquer set durante todo o torneio.

Ora, este sábado teremos então uma final inédita: pela primeira vez desde que a Era Open começou, em 1968, teremos um jogo decisivo com duas finalistas que não eram cabeças de série no torneio.