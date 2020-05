Nick Kyrgios é uma das personagens mais controversas do mundo do ténis e não são raras as vezes em que faz declarações polémicas.

Ora, o tenista australiano participou num direto nas redes sociais com Andy Murray e, enquanto bebia vinho – algumas pessoas sugeriram que já tinha exagerado na dose –, afirmou que o britânico é melhor do que Novak Djokovic, atual número um do mundo.

«És demasiado bom. Já te disse muitas vezes, acho que devias ter tido uma das melhores carreiras de sempre. Honestamente, acho que és melhor do que o Djokovic, na minha opinião», declarou Kyrgios.

Num tom descontraído, Murray respondeu: «Bem, os resultados sugerem outra coisa.»