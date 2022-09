Carlos Alcaraz, novo número 1 mundial desde a passada segunda-feira, não tardou a reagir ao anúncio da retirada de Roger Federer.

«O Roger foi sempre um dos meus ídolos e uma fonte de inspiração. Obrigado por tudo o que fizeste pelo nosso desporto», escreveu nas redes sociais o tenista espanhol de 19 anos que no domingo venceu o Open dos Estados Unidos.

Em 2015, quando tinha 12 anos, Alcaraz referiu-se a Roger Federer como o seu maior ídolo, tendo dito recentemente, já depois da maior vitória da carreira, em Nova Iorque, que queria ter a oportunidade de jogar um dia com o tenista suíço e poder também dizer que tinha sido capaz de derrotar Nadal, Djokovic e Federer, os três nomes maiores do ténis desde a viragem do século.

«Ainda quero jogar contigo!», reiterou agora antes de concluir. «Desejo-te toda a sorte do Mundo para o que vier a seguir.»