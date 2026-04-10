Alcaraz alcança 300.ª vitória da carreira e supera Nadal
Espanhol bateu Bublik nos quartos de final do Masters 1000 de Monte Carlo
Carlos Alcaraz chegou às 300 vitórias na carreira, tornando-se no tenista espanhol a precisar de menos jogos para alcançar este marco, superando Rafael Nadal.
Para isso, Alcaraz teve de vencer Alexander Bublik nos quartos de final do Masters 1000 de Monte Carlo. O n.º 1 do ranking ATP obteve uma vitória tranquila por 2-0, com parciais de 6-3 e 6-0, obtidos em pouco mais de uma hora.
Alcaraz entrou na lista de tenistas a atingir as 300 vitórias em menos jogos, na qual alcançou o terceiro posto, com um total de 367 jogos. Rafael Nadal ocupa o 4.º lugar, totalizando 373 jogos, numa lista liderada por Rod Laver, tenista australiano dos anos 60.
Menos jogos para alcançar as 300 vitórias:
1. Rod Laver – 355 jogos
2. Jimmy Connors – 363 jogos
3. John McEnroe / Carlos Alcaraz – 367 jogos
4. Ivan Lendl / Rafael Nadal – 373 jogos
5. Boris Becker – 374 jogos