O tenista Andrey Rublev testou positivo para a covid-19.

«Estou em Barcelona e infelizmente testei positivo à covid-19. Estou em isolamento e respeitei todos os protocolos», escreveu o número 5 do ATP World Tour numa mensagem publicada no Twitter. Rublev disse estar com sintomas ligeiros e ter a vacinação completa contra a doença.

O tenista russo estava a preparar o arranque da próxima temporada e ia viajar em breve para a Austrália, onde ia começar por participar na ATP Cup, que se realiza de 1 a 9 de janeiro. Agora, a preparação sofre um revés a escassas semanas no Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada que decorre de 17 a 30 de janeiro.

Recorde-se que neste domingo o canadiano Denis Shapovalov anunciou ter testado positivo para a covid-19. Os dois tenistas defrontaram-se na semana passada num torneio de exibição em Abu Dhabi (que Rublev venceu), onde estiveram também com Rafael Nadal, Belinda Bencic, Ons Jabeur e Emma Raducanu, tenistas que também estão infetados.