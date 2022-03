Andy Murray juntou-se esta terça-feira – pelo menos publicamente – à onda de solidariedade ao povo ucraniano, na sequência da invasão russa àquele país.

Nas redes sociais, o tenista britânico, antigo número um do mundo, informou que vai doar o valor de todos os prémios monetários que ganhar nos torneios até ao final da época às crianças afetadas pela guerra.

Além disso, Murray apelou ainda ao povo britânico que doe também para a UNICEF, uma organização solidária que visa prestar apoio a crianças.

I’m going to be donating my earnings from my prize money for the rest of the year, but anyone in the UK can support UNICEF’s humanitarian response by donating to our appeal by following this link - https://t.co/Z2mNGQ3xh8



Children in Ukraine need peace - now. 🇺🇦 🙏



3/3