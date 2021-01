Andy Murray, vencedor de três torneios do Grand Slam e finalista vencido do Open da Austrália, testou positivo para a covid-19 a poucas semanas da realização do primeiro «major» da época.

O tenista escocês tinha voo marcado para Melbourne para as próximas horas (num dos 18 aviões fretados pela organização do torneio), iniciando depois, à chegada ao país dos Antípodas, um período de quarentena obrigatório de 14 dias.

Segundo a BBC e a Sky, Murray está em isolamento em Londres, bem de saúde e espera que ser autorizado a viajar numa data posterior.

Certo é que, nesta altura, está em risco a presença no Open da Austrália do tenista que em tempos chegou a intrometer-se nos domínios de Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

O primeiro Grand Slam da época arranca a 8 de fevereiro e não contará com a presença de Federer.