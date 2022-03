Andrei Medvedev, finalista de Roland Garros em 1999, juntou-se ao compatriota Sergiy Stakhovsky na luta do exército ucraniano contra a invasão russa.



O momento foi partilhado pelo ex-tenista Sergiy Stakhovsky no Instagram.



«A lenda do tenis, Medvedev, permanece em Kiev e está preparado para combater o inimigo. Estou extremamente feliz por ver o capitão da seleção ucraniana de ténis Andrei Medvedev. Um patriota», escreveu na legenda à fotografia partilhada nas redes sociais.



Medvedev, de 47 anos, foi finalista de Roland Garros em 1999, mas perdeu para Agassi em cinco sets, e conquistou o Estoril Open em 1993.



Stakhovsky, por sua vez, já se tinha juntado à resistência ucraniana no início do mês, tendo deixado uma forte mensagem ao presidente russo: «Putin, vamos dançar na tua campa. Não vais sair impune.»