O ATP confirmou que o Millennium Estoril Open não faz parte do calendário ATP, mas deixou em aberto a possibilidade de o torneio continuar a realizar-se.

«Após muitos anos de uma colaboração de sucesso, a ATP e o torneio continuam a explorar todas as possibilidades para tentar encontrar uma solução para que este conceituado evento se realize em 2025 e depois», esclareceu a entidade num comunicado no qual deu conta da divulgação do calendário do circuito mundial para o próximo ano.

Esta informação vai ao encontro do que já havia veiculado quer pela organização do Estoril Open, quer por João Zilhão, diretor do torneio.

Em 2025 estão integrados no calendário 60 torneios ATP distribuídos por 29 países: quatro do Grand Slam, nove de categoria Masters 1000, 16 ATP 500 (mais três do que até agora), 30 ATP 250 e as ATP Finals.

Este ano, o torneio ATP português coincide com os de Houston e Marraquexe, também de categoria 250. Em 2025, o torneio que coindirá com o norte-americano e o marroquino será o ATP 250 de Bucareste, que este ano realiza-se na semana dos ATP 250 de Munique (que será elevado a 500 em 2025) e 500 de Barcelona, na segunda quinzena de abril.