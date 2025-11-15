Carlos Alcaraz vai defrontar Jannik Sinner na decisão das ATP Finals em Turim.

O tenista espanhol, número 1 mundial, fez prevalecer o favoritismo diante do canadiano Félix Auger-Aliassime e impôs-se em dois sets, com os parciais de 6-2 e 6-4.

Assim, a final do torneio que encerra formalmente o ATP World Tour vai ser discutida entre os dois melhores tenistas da atualidade.

Alcaraz, que já garantiu que vai fechar o ano na liderança do ranking, busca a primeira vitória nas ATP Finals, enquanto Sinner procura revalidar o título conquistado em 2024.

Este será o 16.º duelo (oitavo em finais) entre o espanhol e o italiano em torneios ATP, sendo que Alcaraz lidera com dez vitórias e só foi derrotado uma vez nos últimos oito embates.