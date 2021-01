O tenista português João Sousa comunicou neste sábado que vai falhar o Australian Open por testado positivo à covid-19.

O jogador natural de Guimarães assegura que entretanto já testou negativo e está sem sintomas, mas lamenta que as regras da organização do torneio não lhe permitam, ainda assim, voar para a Austrália.

«É com muita tristeza que vos dou a conhecer que não poderei viajar para a Austrália este ano. Testei positivo ao COVID-19 na véspera da minha viagem e desde então tenho estado em confinamento e em contacto com a organização do Australian Open na procura de uma solução que acabou por não acontecer. Apesar de já estar a testar negativo e sem sintomas, as medidas estritas do Governo australiano não permitem a minha entrada no país», escreveu o tenista nas redes sociais.