As autoridades australianas aceitaram suspender a deportação de Novak Djokovic até que a justiça decida sobre o cancelamento do visto de entrada do tenista no país.

A decisão foi comunicada por um advogado do governo, Sthepen Lloyd. O número um do ranking mundial será interrogado pelos serviços de imigração no sábado, mas não vai ficar sob detenção até à audiência, tal como aconteceu anteriormente. Ainda assim, segundo a mesma fonte, a intenção das autoridades australianas é recolocar Djokovic nessa condição.

As revelações do advogado do governo ocorreram perante o juiz de um tribunal de Melbourne que havia anulado o primeiro cancelamento do visto de Djokovic e que já esta sexta-feira promoveu uma audiência urgente, entregando o processo ao Tribunal Federal.