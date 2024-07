Este domingo é um dia de sonho para Nuno Borges que vai disputar a sua primeira final no circuito ATP, em Bastad, na Suécia, frente a Rafa Nadal, lenda do ténis mundial. Um grande jogo que poderá acompanhar com informações detalhadas ao minuto a partir das 13h00.

Acompanhe aqui o duelo entre Nuno Borges e Rafa Nadal EM DIRETO

O número um do ténis mundial já fez história ao chegar pela primeira vez a umas meias-finais, mas, depois de ultrapassar o argentino Thiago Tirante, em dois sets (6-3 e 6-4), Nuno Borges terá a oportunidade de defrontar um dos tenistas mais conceituados de todos os tempos.

Rafa Nadal, por seu lado, atualmente com 38 anos, vai disputar a sua primeira final em dois anos, depois de ter deixado pelo caminho o sérvio Dujue Adjukovic, pelos parciais de 4-6, 6-3 e 6-4.

O duelo está marcado para as 13h00.