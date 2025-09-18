Björn Borg, um dos tenistas mais lendários de sempre que marcou a modalidade nos anos 70 e início dos anos 80, revelou que foi diagnosticado com uma forma agressiva de cancro na próstata. Aos 69 anos, Borg afirmou que encara a doença como uma batalha diária.

«Vou lutar todos os dias como se fosse uma final de Wimbledon», disse em entrevista à BBC.

Foi na sua autobiografia intitulada «Heartbeats», que a lenda sueca assumiu a dura luta contra o cancro que lhe foi diagnosticado em 2023. No livro, Borg conta que passou por uma cirurgia, em 2024, e que atualmente o tumor está em remissão.

«Sentia-me bem e de repente aconteceu. Conversei com o médico e ele disse que era algo muito grave. A cada seis meses faço exames. É uma coisa com a qual tenho que conviver», relatou o sueco que se retirou prematuramente do ténis aos 26 anos.

Borg foi número um do mundo em 109 semanas e fez história ao conquistar cinco títulos consecutivos em Wimbledon, entre 1976 e 1980, além de seis troféus de Roland Garros.

A rivalidade com John McEnroe é por muitos considerada a maior rivalidade da história do ténis, quer pela oposição de estilos de jogo, quer pela diferença de personalidade de ambos. A final de Wimbledon de 1980 disputada entre os dois permanece como um dos encontros de ténis mais lembrados de sempre e é considerado por alguns analistas da modalidade como a partida de ténis mais importante da história.

Na sua autobiografia, Björn Borg compara a luta da doença com a sua trajetória nos courts. «Agora tenho um novo adversário que não posso controlar, mas vou vencê-lo. Não vou desistir. Luto como se cada dia fosse uma final de Wimbledon. E essas correram-me geralmente bem.»

Björn Borg foi o capitão da equipa da Europa na Laver Cup até 2024, uma competição por equipas de três dias onde se enfrentam uma equipa composta por jogadores europeus e uma equipa composta por jogadores oriundos dos outros continentes. Em sete edições, conquistou cinco delas, incluindo a do ano transato.