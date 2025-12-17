Carlos Alcaraz anunciou o fim da relação profissional com o treinador Juan Carlos Ferrero, com quem trabalhou nos últimos sete anos.

«É muito difícil para mim escrever este post... Após mais de sete anos juntos, Juanki e eu decidimos pôr fim à nossa etapa juntos como treinador e jogador», começou por escrever o tenista de 22 anos que lidera o ATP World Tour.

«Conseguimos chegar lá acima e sinto que, se os nossos caminhos desportivos se tinham de separar, devia ser lá em cima. Desde o lugar pelo qual sempre trabalhámos e ao qual sempre aspirámos chegar. (...) Agora chegam tempos de mudança para os dois, novas aventuras e novos projetos. Mas tenho a certeza de que nos defrontaremos da forma correta, dando o melhor de nós, como sempre fizemos», acrescentou.

Ferrero, que enquanto tenista conquistou o Roland Garros em 2003 e atingiu, também nesse ano, a liderança do ranking ATP, também reagiu à separação do tenista. E deu a entender, ao contrário de Alcaraz, que se tratou de uma decisão... unilateral.

«Gostava de ter continuado. Estou convencido de que as boas recordações e as boas pessoas encontrarão sempre forma de voltar a cruzar-se. Obrigado de coração», rematou em jeito de conclusão de uma longa e emotiva mensagem publicada no Instagram.

«Hoje é um dia difícil. Um daqueles em que custa encontrar as palavras. Dizer adeus nunca é fácil, especialmente quando deixamos para trás tantas experiências em conjunto. Trabalhámos arduamente, crescemos juntos e partilhámos momentos inesquecíveis. Quero agradecer pelo tempo, pela confiança, pela aprendizagem e, sobretudo, pelas pessoas que me rodearam durante toda esta viagem. Vou ficar com o riso, os desafios superados, conversas, apoio durante momentos difíceis, e a satisfação de ter feito parte de algo verdadeiramente único. Obrigado Carlos, pela confiança, pelo esforço, e por teres feito que a tua forma de competir me tenha feito sentir tão especial», escreveu ainda.

Com Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz conquistou todos os 24 título ATP da carreira.