O Challenger de Fujairah foi cancelado após os recentes incidentes de segurança registados na região. Os tenistas que iam participar neste torneio – entre eles o português Frederico Silva - ficaram, inclusive, retidos nos Emirados Árabes Unidos.

A prova estava marcada para esta terça-feira. A decisão da ATP, que foi tomada por precaução, prendeu-se também por cancelar o torneio que estava previsto para a próxima semana.

A ATP está e tentar encontros soluções para retirar os jogadores do país. Através de um e-mail, os jogadores foram informados da possibilidade de um voo charter na quinta-feira, 5 de março, com partida de Mascate, às 15h00, rumo a Milão, com escala no Egito. O preço estimado é de 5 mil euros por pessoa

A organização pediu a que os tenistas manifestem interesse «mais rapidamente possível». A solução encontrada, mesmo que possa ser dispendiosa, poderá ser mais rápida e segura para abandonar o Médio Oriente.