A norte-americana Coco Gauff e a chinesa Zheng Qinwen vão encontrar-se e estrear-se na final das WTA Finals, torneio que junta as oito melhores tenistas da temporada, em Riade.

Este sábado, Coco Gauff, terceira do ranking, bateu nas «meias» a bielorrussa Aryna Sabalenka em dois sets, com os parciais de 7-6 (7-4) e 6-3. A partida teve uma duração de uma hora e 49 minutos, com a número um do mundo a sair derrotada.

No outro jogo das meias-finais, a campeã olímpica Zheng Qinwen triunfou frente a Barbora Krekcikova (12.ª WTA), com os parciais de 6-3 e 7-5, numa partida que demorou uma hora e 40 minutos.

A final está marcada para este sábado.