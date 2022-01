O ministro australiano da Imigração, Alex Hawke, cancelou o visto do tenista Novak Djokovic, esta sexta-feira.

A decisão, tomada «por razões de saúde e ordem pública», pode implicar a deportação do número um do ténis mundial. Caso seja deportado, Djokovic poderá ainda ficar proibido de entrar na Austrália durante três anos.

«O Governo (...) está firmemente empenhado em proteger as fronteiras da Austrália, especialmente em relação à pandemia de covid-19», disse o ministro Hawke.

A defesa do tenista sérvio deverá recorrer desta decisão em tribunal.

Este é mais um capítulo da polémica em torno do atleta, que a 5 de janeiro chegou a Melbourne com uma isenção médica que lhe permitiria jogar no Open da Austrália embora não estivesse vacinado contra a covid-19.

O visto do tenista foi cancelado pelas autoridades alfandegárias no aeroporto e Nole ficou detido até que um juiz australiano determinou que fosse libertado, até à decisão comunicada esta sexta-feira pelo ministro Alex Hawke.

Recorde-se que Djokovic terá garantido que não viajou nos 14 dias que antecederam a sua viagem para Melbourne. No entanto, no final de dezembro foi fotografado ao lado do compatriota Petar Djordjic, jogador de andebol do Benfica e, já no início de janeiro, esteve em Marbella, em Espanha, a preparar a competição na Austrália. Também aí foi fotografado, desta vez junto a várias crianças.

Antes dessa deslocação, deu uma entrevista a um órgão de comunicação social francês quando já tinha conhecimento do resultado positivo à covid-19.

Note-se ainda que o sorteio do primeiro Grand Slam da temporada ditou que Djokovic iria enfrentar o compatriota Miomir Kecmanovic na primeira ronda.