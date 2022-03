Diego Schwartzman confirmou a presença no Estoril Open, o único torneio português no circuito ATP.

«Vai ser uma experiência espetacular para mim, a primeira vez em Portugal e no Millennium Estoril Open. Espero desfrutar ao máximo com todos os fãs e poder ganhar muitos encontros!», referiu Diego Schwartzman em comunicado.

'El Peque', como é conhecido pela estatura baixa, é atualmente número 15 do ranking mundial, tendo como melhor ranking um oitavo posto em 2020.

Especialista em terra batida, Diego Schwartzman tem 29 anos e quatro título ATP conquistados na carreira.

«Não é só um dos melhores jogadores do mundo em terra batida, mas também um grande competidor, com um ténis surpreendentemente pesado e ofensivo para a sua estatura física. Tem uma das melhores esquerdas do circuito e a sua rapidez permite-lhe passar da defesa para o ataque diante de qualquer adversário», elogiou o diretor do Estoril Open, João Zilhão.

O Millennium Estoril Open realiza-se de 23 de abril a 1 de maio.