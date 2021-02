A continuidade no Open da Austrália, apesar dos problemas físicos manifestados na terceira ronda do torneio, valeu a Novak Djokovic a conquista do 18.º Grand Slam da carreira, mas também o agravamento de uma lesão abdominal.

Um dia após a conquista do título em Melbourne, o número 1 mundial admitiu que precisará de parar algum tempo.

«Acabei de vir de outra ressonância magnética esta manhã e o ano é maior do que quando aconteceu na terceira ronda. Não é tão mau, a julgar pelo que disse o médico, mas vou precisar de parar algum tempo para me curar. A rotura está maior: é de 2,5 centímetros e começou com 1,7 centímetros», disse.

Recorde-se que Novak Djokovic terminou o encontro da 3.ª ronda, diante de Taylor Fritz, em dificuldades, mas acabou por vencer no quinto set, naquele que foi o duelo mais duro que teve em todo o torneio.