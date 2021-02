Apesar de ter batido o norte-americano Taylor Fritz, Novak Djokovic contraiu uma lesão abdominal e admite desistir o Open da Austrália.



«Neste momento, sei que é uma rutura do músculo, definitivamente. Por isso, não sei se vou recuperar», avançou o sérvio, de 33 anos, admitindo não saber se vai «entrar ou não em court» para defrontar Milos Raonic, adversário dos oitavos de final.



O líder do ranking mundial e campeão em título vencia por 7-6 (1) e 6-4 quando, durante o terceiro set, escorregou e começou com queixas na zona abdominal. Djoko recebeu assistência em court, na Rod Laver Arena, e acabou por seguir em frente ao cabo de cinco sets pelos parciais de 7-6 (1), 6-4, 3-6, 4-6 e 6-2, em três horas e 25 minutos.

Apesar de não querer tecer maiores comentários sobre a lesão, que será ainda devidamente avaliada, Djokovic, detentor de 17 títulos do Grand Slam, lamentou que os adeptos presentes na Rod Laver Arena tenham sido obrigados a abandonar as bancadas, na sequência do confinamento obrigatório decretado pelo governo do estado de Victoria, devido a um surto de covid-19 num hotel destinado a quarentenas.

«De certa forma, é uma pena o público não ter acabado de ver o encontro. Estavam a gostar certamente. Por outro lado, estava apenas concentrado no que estava a acontecer com a minha lesão e a rezar com esperança para que, de alguma forma, me sentisse melhor», contou o número um do Mundo.