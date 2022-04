Impedido de competir de forma regular por não estar vacinado contra a covid-19, Novak Djokovic atingiu a primeira final da temporada em casa, no torneio de Belgrado. O número um mundial acabou derrotado pelo russo Andrey Rublev em três sets (6-2, 6-7 e 6-0) e no final, admitiu que não está nas melhores condições.



«Nunca me tinha acontecido. Primeiro foi em Monte Carlo, depois aqui [em Belgrado]. Acho que está relacionado com a doença que tive, foi duro fisicamente. Suponho que o tempo de recuperação seja mais longo do que esperava. Não me senti demasiado cansado até ao final do segundo set. Voltei depois de uma pausa médica e de mudar de roupa para tentar lutar pelo encontro, mas só aguentei dois jogos. Lamento por toda a gente, porque não é algo agradável de se ver em campo, sei que queriam ver-me a ganhar», explicou,citado pela Eurosport.



Nole rejeitou ainda que os problemas de saúde estejam relacionados com a covid-19. «Não tem nada a ver com o coronavírus. Não quero dar mais pormenores, considero que não é necessário. Afetou o meu corpo e o meu metabolismo durante várias semanas. Não tive tempo suficiente para me preparar para Monte Carlo, mas queria muito jogar lá. Tenho de olhar para o lado positivo porque continuo a melhorar», acrescentou ainda.