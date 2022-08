Novak Djokovic anunciou esta quinta-feira que vai falhar o US Open 2022 depois de lhe ter sido negado um visto de entrada nos Estados Unidos por não estar vacinado contra a covid-19.

«Infelizmente, desta vez não vou poder viajar para Nova Iorque para o US Open. Obrigado por todas as mensagens de amor e apoio. Boa sorte para todos os jogadores. Vou continuar a manter a boa forma, espírito positivo e fico a aguardar por uma oportunidade para voltar a competir», escreveu o tenista sérvio numa story do seu Instagram.