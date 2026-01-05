Djokovic anuncia saída da Associação de Jogadores de Ténis que fundou
Tenista sérvia explica que não se revê nos valores defendidos pela atual direção
Novak Djokovic anunciou, através de uma publicação nas redes sociais, que deixou a Associação de Jogadores Profissionais de Ténis (PTPA) que ajudou a fundar, por considerar que não existe transparência e por não se rever nos valores defendidos pela atual direção.
«Tenho orgulho na visão que Vasek e eu compartilhamos ao fundar a PTPA, dando aos jogadores uma voz mais forte e independente - mas ficou claro que os meus valores e minha abordagem não estão mais alinhados com a atual direção da organização», começa por escrever o tenista que já venceu 24 Grand Slams.
O tenista sérvio foi um dos fundadores da PTPA, em 2020, a par do canadiano Vasek Pospisil, com o objetivo de dar voz aos jogadores profissionais, em contraponto ao conselho de jogadores da ATP onde estavam nomes como Roger Federer e Rafa Nadal.
Em 2025 a associação entrou em conflito aberto contra a WTA, ATP, Federação Internacional de Ténis e também com as autoridades antidoping. Na altura, Djokovic fez questão de dizer que não concordava com todos os pontos apresentados, mas defendeu a necessidade de uma reforma da modalidade,
Em setembro passado, a PTPA alargou o conflito, através de uma ação judicial, aos organizadores dos quatro Grand Slams – Austrália Open, Roland Garros, US Open e Wimbledon – considerando que integravam um cartel que restringia as oportunidades aos tenistas profissionais.
Ahmad Nassar, diretor executivo da associação, explicou que não pretende levar o processo até a uma decisão final e que a sua intenção passa por impor uma reforma na distribuição de prémios dos torneios e na organização do calendário da temporada.
Atualmente, apenas 15 a 20 por cento da receita dos Grand Slams é destinada aos jogadores, percentagem inferior ao praticado nas ligas de outros desportos, como são os casos da NBA (basquetebol), NFL (futebol americano) e MLB (baseball), que distribuem 50 por cento das receitas entre os atletas.
«Vou continuar focado no ténis, na minha família e em contribuir para o desporto de uma forma que reflita os meus princípios e minha integridade. Desejo o melhor aos jogadores e a todos os envolvidos daqui para frente, mas, para mim, este capítulo está encerrado», destacou ainda Djokovic,