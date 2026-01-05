Novak Djokovic anunciou, através de uma publicação nas redes sociais, que deixou a Associação de Jogadores Profissionais de Ténis (PTPA) que ajudou a fundar, por considerar que não existe transparência e por não se rever nos valores defendidos pela atual direção.

«Tenho orgulho na visão que Vasek e eu compartilhamos ao fundar a PTPA, dando aos jogadores uma voz mais forte e independente - mas ficou claro que os meus valores e minha abordagem não estão mais alinhados com a atual direção da organização», começa por escrever o tenista que já venceu 24 Grand Slams.

O tenista sérvio foi um dos fundadores da PTPA, em 2020, a par do canadiano Vasek Pospisil, com o objetivo de dar voz aos jogadores profissionais, em contraponto ao conselho de jogadores da ATP onde estavam nomes como Roger Federer e Rafa Nadal.

Em 2025 a associação entrou em conflito aberto contra a WTA, ATP, Federação Internacional de Ténis e também com as autoridades antidoping. Na altura, Djokovic fez questão de dizer que não concordava com todos os pontos apresentados, mas defendeu a necessidade de uma reforma da modalidade,

Em setembro passado, a PTPA alargou o conflito, através de uma ação judicial, aos organizadores dos quatro Grand Slams – Austrália Open, Roland Garros, US Open e Wimbledon – considerando que integravam um cartel que restringia as oportunidades aos tenistas profissionais.

Ahmad Nassar, diretor executivo da associação, explicou que não pretende levar o processo até a uma decisão final e que a sua intenção passa por impor uma reforma na distribuição de prémios dos torneios e na organização do calendário da temporada.

Atualmente, apenas 15 a 20 por cento da receita dos Grand Slams é destinada aos jogadores, percentagem inferior ao praticado nas ligas de outros desportos, como são os casos da NBA (basquetebol), NFL (futebol americano) e MLB (baseball), que distribuem 50 por cento das receitas entre os atletas.

«Vou continuar focado no ténis, na minha família e em contribuir para o desporto de uma forma que reflita os meus princípios e minha integridade. Desejo o melhor aos jogadores e a todos os envolvidos daqui para frente, mas, para mim, este capítulo está encerrado», destacou ainda Djokovic,