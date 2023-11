Novak Djokovic reforçou este domingo o seu estatuto no ténis mundial ao bater Janik Sinner em dois sets (6-3 e 6-3), em Turim, num jogo que lhe permitiu conquistar o sétimo título no torneio de ATP Finals, ultrapassando o recorde detido pelo já retirado Roger Federer.

Um jogo fácil para o experiente sérvio de 36 a os que só precisou de uma hora a 40 minutos para bater o jovem italiano de 22 anos em dois sets, ambos por 6-3.

Djokovic conquistou, assim, o sétimo título nos Masters, depois das vitórias de 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2022.

No final do jogo, Djokovic dirigiu-se à bancada para festejar com os dois filhos.