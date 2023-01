Novak Djokovic admitiu que a vitória alcançada no Open da Austrália, este domingo, foi a maior da sua já longa carreira.

Em declarações no court após a vitória na final frente a Stefanos Tsitsipas, Nole recordou ainda o episódio ocorrido em Melbourne o ano passado, quando foi deportado antes do torneio começar, devido às regras anti covid-19 do país – o sérvio não se quis vacinar.

«Foi um dos torneios mais difíceis da minha carreira, atendendo às circunstâncias. O ano passado não joguei e este ano voltei. Quero agradecer a todas as pessoas que me fizeram sentir confortável. Há uma razão pela qual eu tenho jogado o meu melhor ténis aqui», começou por dizer.

«Só a minha equipa técnica e a minha família é que sabem o que tenho passado. Diria que esta é a maior vitória da minha vida, atendendo às circunstâncias», acrescentou, ele que chorou compulsivamente com a família e a equipa técnica nas bancadas da Rod Laver Arena.