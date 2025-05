Andy Murray já não é mais treinador de Novak Djokovic, numa «parceria» que termina ao fim de apenas seis meses.

A confirmação foi dada por ambos, através das redes sociais, sendo que o britânico era treinador do sérvio desde novembro do ano passado. «Obrigado por todo o trabalho árduo, diversão e apoio nos últimos seis meses, treinador Andy. Gostei muito de desenvolver a nossa amizade», pode ler-se na publicação partilhada por Djokovic.

Recorde-se que desde que está sobre a «tutela» de Murray, o antigo n.º 1 do ranking ATP e vencedor de 24 Grand Slams conseguiu chegar às «meias» do Open da Austrália, tendo desistido devido a lesão. Mais recentemente, os maus resultados levaram-no a perder frente ao jovem Jakub Mensik, no Open de Miami.