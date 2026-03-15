Ténis
Há 28 min
Djokovic falha Masters de Miami devido a lesão
Problema no ombro direito tira o sérvio do torneio que conquistou por seis vezes
Problema no ombro direito tira o sérvio do torneio que conquistou por seis vezes
Recordista de títulos no Masters de Miami (6), Novak Djokovic não vai participar no torneio da Flórida.
O tenista sérvio está lesionado no ombro direito e abdicou do segundo torneio de categoria 1000 do calendário.
Djokovic, recorde-se, esteve recentemente no Masters 1000 de Indian Wells, onde foi eliminado nos oitavos de final pelo britânico Jack Draper.
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