Recordista de títulos no Masters de Miami (6), Novak Djokovic não vai participar no torneio da Flórida.

O tenista sérvio está lesionado no ombro direito e abdicou do segundo torneio de categoria 1000 do calendário.

Djokovic, recorde-se, esteve recentemente no Masters 1000 de Indian Wells, onde foi eliminado nos oitavos de final pelo britânico Jack Draper.