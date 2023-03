Novak Djokovic deverá poder voltar a competir nos Estados Unidos e em particular no US Open.

Isto porque nesta quarta-feira o Senado norte-americano votou pelo fim das medidas introduzidas pelo Governo no pico da pandemia da covid-19, entre as quais a obrigatoriedade de os estrangeiros terem de mostrar um certificado de vacinação à chegada ao país.

Novak Djokovic, recorde-se, não se vacinou nem tenciona vacinar-se contra a doença. Isso mesmo custou-lhe a participação em dois dos quatro torneio do Grand Slam no ano passado: no Open da Austrália no início da época e no Open dos Estados Unidos.

Atual número 2 do Mundo, o sérvio também não foi autorizado a participar, devido às medidas restritivas agora levantadas, recentemente nos Masters 1000 de Indian Wells e de Miami, que ainda decorre.