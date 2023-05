Novak Djokovic escreveu uma mensagem política a favor da reintegração do Kosovo na Sérvia, logo depois da vitória sobre o norte-americano Aleksandar Kovacevic, na estreia da atual edição de Roland Garros.

«O Kosovo é o coração da Sérvia! Parem com a violência», escreveu o tenista sérvio, na tradicional dedicatória que os tenistas escrevem na câmara de televisão no final dos jogos.

Uma mensagem de teor político, numa altura em que a Sérvia volta a contestar a independência do Kosovo, proclamada há quinze anos. A tensão entre kosovares e sérvio tem-se acentuado nas últimas semanas e o presidente sérvio, ordenou mesmo na sexta-feira que o exército se colocasse junto à fronteira com o Kosovo. Uma decisão que já foi condenada pela Grã-Bretanha, França, Itália, Alemanha e Estados Unidos.

Não é a primeira vez que Djokovic se pronuncia sobre o Kosovo. Já em 2008, depois de ter vencido o Open da Austrália, o tenista sérvio também escreveu nas redes sociais que o «Kosovo é da Sérvia».

