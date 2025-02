Depois de ter sido conhecida a suspensão de Jannik Sinner, na sequência do caso de doping a que esteve associado em março de 2024, Novak Djokovic mostrou o descontentamento de vários jogadores com o desenrolar do processo.

Com a duração da punição de Sinner, atual número um, a ser de três meses e sem afetar ranking nem o calendário dos Grand Slams, o tenista sérvio afirmou que muitos acreditam que o tenista italiano usufruiu de «favoritismo».

«Parece que, se és um atleta de elite e tens acesso aos melhores advogados, podes influenciar o resultado», comentou Djokovic numa conferência de imprensa depois de uma partida do torneio de pares em Doha.

«Sinner e Swiatek são inocentes, está provado. Sinner está suspenso por três meses por causa de alguns erros de membros da sua equipa a trabalhar no circuito. Isto é algo que eu e outros jogadores achamos estranho», atirou.

O tenista sérvio comparou este caso com o de outros tenistas, menos cotados, e que enfrentaram suspensões mais longas e dificuldades para resolver os seus processos.

«Vimos jogadores menos conhecidos a lutar durante muito tempo para resolver os seus casos e a serem suspensos por longos períodos. É hora de rever o sistema, porque está claro que a estrutura não funciona como deveria», referiu o número sete do mundo.

«Sinner e Swiatek eram os números um do mundo. Vamos ver o que acontece no futuro, mas acho muito injusto. Precisamos de observar como a situação se desenrola em casos de jogadores de nível inferior», concluiu.

De recordar, os números um do mundo, feminino e masculino foram notificados por casos de doping tendo apenas Sinner sido suspenso por três meses. Período que permite que regresse aos torneios antes do ATP de Roma e ainda do Roland Garros.