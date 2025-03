Novak Djokovic qualificou-se esta quinta-feira para as meias-finais do Masters 1000 de Miami, tornando-se, aos 37 anos e 10 meses, o semifinalista mais velho nesta categoria de torneios.

Seis vezes vencedor do torneio de Miami, o antigo número um do mundo venceu o norte-americano Sebastian Korda por 6-3, 7-6 (7-4) e, agora, vai defrontar o búlgaro Grigor Dimitrov (15º) nas meias-finais que vão ser realizadas na sexta-feira.

Antes de Djokovic, o mais velho semifinalista do Masters 1000, classe criada em 1990, foi o seu antigo rival suíço Roger Federer, que se retirou da competição em setembro de 2022, e atingiu as «meias» em Miami em 2019, com 37 anos e 7 meses.

O campeão olímpico de 2024, que conta com 24 títulos do Grand Slam, está em Miami em busca do seu 100.º título ATP Tour, o que o deixaria mais perto dos 103 de Federer e dos 109 de Jimmy Connors, o jogador mais bem-sucedido da história no circuito masculino.