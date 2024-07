Novak Djokovic apurou-se para a final do torneio de Wimbledon, onde vai reeditar com Carlos Alcaraz a final da edição de 2023, perdida para o espanhol.

O tenista sérvio, número 2 do ATP World Tour, deixou pelo caminho o italiano Lorenzo Musetti, que terminou, às portas da final do All England Club, a melhor campanha da carreira num torneio do Grand Slam.

Djokovic prevaleceu em três sets, pelos parciais de 6-4, 7-6 (7-2) e 6-4 num encontro que durou duas horas e 48 minutos.

No final do encontro, Nole, desagradado com o público, que torceu maioritariamente por Musetti, voltou a ser irónico tal como já tinha feito anteriormente em Wimbledon: colocou a raquete ao pescoço e simulou que estava a tocar violino.

Na final, diante de Carlos Alcaraz, terá de tocar o instrumento na perfeição para vencer o 25.º major da carreira e o oitavo em Wimbledon, igualando o recorde de Roger Federer na relva londrina.