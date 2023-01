Não se pode dizer que é propriamente surpreendente: Novak Djokovic venceu este domingo o Open da Austrália, com um triunfo na final frente a Stefanos Tsitsipas, por 3-0.

Nole iguala o recorde de Rafa Nadal de Grand Slams conquistados, com 22 títulos, e vai ser o novo número um do ranking mundial já esta segunda-feira.

Em Melbourne, o tenista sérvio confirmou o favoritismo diante de Tsitsipas: Djokovic conseguiu quebrar o serviço do adversário grego no início do primeiro encontro e isso foi suficiente para ganhar esse set inicial.

Tsitsipas, número quatro do mundo, subiu de nível no segundo set, o qual acabou por arrastar-se para a decisão no tiebreak. Aí, com os nervos à flor da pele, nenhum dos jogadores esteve propriamente bem, mas foi Djokovic a levar a melhor por 7-4.

No início do terceiro set, Tsitsipas conseguiu o tão ansiado break, mas Djokovic respondeu com um contra-break logo a seguir. Esse parcial arrastou-se novamente para o tiebreak, onde Nole voltou a ser mais forte, com uma vitória por 7-5.

Ao fim de três horas de jogo, Novak Djokovic conseguiu o 22.º Grand Slam da carreira, o décimo no Open da Austrália, ele que no ano passado não jogou em Melbourne após ter sido deportado, devido à sua recusa em vacinar-se contra a covid-19.

Um ano depois, a redenção, que o põe de novo no topo do ranking mundial do circuito masculino de ténis.