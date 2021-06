Novak Djokovic venceu esta tarde o Roland Garros pela segunda vez na carreira, ao bater o grego Stefanos Tsitsipas na final do segundo Grand Slam da temporada de ténis.

O tenista sérvio, número um do ranking mundial, esteve a perder por dois sets a zero, mas venceu os restantes três e conquistou assim o prestigiado torneio francês, depois de quatro horas e 12 minutos no court.

Tsitsipas entrou melhor e conseguiu uma vantagem de dois sets: o primeiro foi decidido no tiebreak, no segundo o grego, número cinco do mundo, já o venceu de forma mais folgada (6-2).

Tsitsipas conseguiu então uma vantagem relativamente confortável, naquela que era a primeira final da carreira num Grand Slam, mas do outro lado estava Novak Djokovic, mais do que habituado a estas andanças e com uma força mental acima da média.

'Nole' fechou chegou ao empate na partida com os parciais de 6-3 e 6-2, e no derradeiro set, venceu por 6-4, com o último jogo a ser decidido já nas vantagens.

Djokovic vence assim o 19.º Grand Slam da carreira – fica a um de Nadal e Federer – e é o primeiro tenista da história a vencer pelo menos por duas vezes todos os majors do circuito: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open.