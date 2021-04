Único português a vencer o Estoril Open, João Sousa vai voltar a competir no torneio, no qual espera um «momento de viragem» a nível pessoal.

O tenista vimaranense recebeu um wold card para participar no Estoril Open deste ano [o Maisfutebol vai transmitir três jogos por dia], ao qual chega como 105.º do ranking mundial, longe, portanto, do que João Sousa já alcançou na carreira.

«Estou enormemente agradecido à organização pelo ‘wild card’ e espero estar à altura da expectativa e poder fazer um grande torneio. Momento de viragem? Porque não? O ténis, numa semana, pode mudar e porque não nesta semana? Quem sabe? Da minha parte vou dar tudo por tudo e preparar-me da melhor maneira. Tenho vindo a subir de nível, mas infelizmente ainda não foi suficiente», afirmou, em declarações à agência Lusa.

Também Pedro Sousa vai estar na terra batida do Clube de Ténis do Estoril. Número dois do país e 112.º a nível mundial, vai disputar o qualifying.

«Vou iniciar uma das minhas fases favoritas do ano, com o Estoril Open, Roland Garros e um ‘challenger’ 125 em Oeiras, por isso estou contente de voltar à competição e espero que os resultados apareçam», avançou Pedro Sousa.

O lisboeta admitiu que se sentiu «completamente esgotado» após o Open da Austrália e, por isso, parou. Após essa pausa, «foram duas semanas de treino intenso, o que já não acontecia há algum tempo».

Pedro Sousa terminou depois: «Por isso sinto-me bem e com vontade de voltar a competir. Treinei no Centro de Alto Rendimento e, como o [Fernando] Verdasco esteve em Lisboa, treinei dois ou três dias com ele. Tentei preparar-me da melhor maneira possível, como faço sempre. O Estoril Open é sempre um dos pontos altos do ano e jogar naquele ‘court’ central, com o público português a apoiar, é do melhor que vivemos durante o ano.»